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"Яркие романы": астролог раскрыл, кого ждет страстное начало октября

2 октября 2020, 16:37

Представителям одного знака Зодиака светит фарт в любовной сфере, сообщил эксперт.

Росс сказал, что Овнам в октябре спрогнозированы яркие романы – Гороскоп Овен
Овнам в октябре спрогнозированы яркие романы, сказал Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года для Овнов и отметил, что для этого знака Зодиака первая декада месяца будет очень страстной.

На протяжении первой половины месяца Овнам спрогнозированы яркие романы, особенно на работе, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, представителям этого знака в целом будет фартить на любовном фронте, и неплохо будут идти финансовые дела – им могут повысить зарплату.

"…Однако во второй половине месяца Овна могут ждать сложные ситуации, связанные с деньгами. Необдуманные риски, на которые Овен решится в середине и конце месяца, обернутся против него", – добавил астролог.

Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака. Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.

Влад Росс гороскоп на октябрь гороскоп Овен
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