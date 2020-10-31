"Захлестнут бурные эмоции": астролог назвал "разрывной" период

С 14 ноября начнется разрывной период, предупредил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил для всех знаков Зодиака гороскоп на ноябрь 2020 года и предупредил, что с 14 ноября возрастет риск расставания.

С 14 по 19 ноября будут захлестывать бурные эмоции и переживания, увеличится риск разрыва отношений, поделился эксперт с Главредом.

Собеседник добавил, что в этот период в партнерских отношениях воцарится недоверие и холодность.

"…14-19 ноября возрастет риск разрыва и расставания, будут захлестывать бурные эмоции и переживания… Для бизнеса и договоренностей эти даты также станут критическим временем", – заявил астролог.