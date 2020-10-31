"Захлестнут бурные эмоции": астролог назвал "разрывной" период

В середине ноября в партнерских отношениях воцарится холодность, поделился Росс.
Астролог Влад Росс составил для всех знаков Зодиака гороскоп на ноябрь 2020 года и предупредил, что с 14 ноября возрастет риск расставания.
С 14 по 19 ноября будут захлестывать бурные эмоции и переживания, увеличится риск разрыва отношений, поделился эксперт с Главредом.
Собеседник добавил, что в этот период в партнерских отношениях воцарится недоверие и холодность.
"…14-19 ноября возрастет риск разрыва и расставания, будут захлестывать бурные эмоции и переживания… Для бизнеса и договоренностей эти даты также станут критическим временем", – заявил астролог.
- Ранее Влад Росс предупредил, что с 1 по 6 ноября 2020 будет опасный период – есть угроза самых серьезных и масштабных аварий, возможны несчастные случаи.
- Астролог также говорил, что в ноябре есть угроза грабежа, поэтому не стоит носить с собой крупные суммы.
Автор: Екатерина Присяжнюк