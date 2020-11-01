Земному знаку Зодиака грозит разорительный период: астролог дал советы

В ноябре Девам грозит очень разорительный период, предупредил Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 для Девы и предупредил, что представителям этого знака Зодиака грозит очень разорительный период.

Девам противопоказано изменение места работы, они могут поменять "шило на мыло", рассказал эксперт Главреду.

По его словам, Девам-заробитчанам не стоит отправляться за рубеж, поскольку там им светят крупные неприятности.

"…Деву в ноябре ждет крайне разорительный период – очень сложная ситуация в плане финансов и денег. Деве ни в коем случае в этом месяце нельзя менять работу – это будет замена "шила на мыло", и на новом месте все будет сложно…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс поделился, что в ноябре этого года главными неудачниками будут Весы.

Астролог говорил, что Весам грозят измены, предательства и надувательства на деньги. Эксперт посоветовал представителям этого знака Зодиака не давать деньги в долг и не делать долги самим, а также отказаться от крупных покупок.