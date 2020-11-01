Земному знаку Зодиака грозит разорительный период: астролог дал советы

Представителям одного знака Зодиака астролог не советует в ноябре отправляться за границу.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 для Девы и предупредил, что представителям этого знака Зодиака грозит очень разорительный период.
Девам противопоказано изменение места работы, они могут поменять "шило на мыло", рассказал эксперт Главреду.
По его словам, Девам-заробитчанам не стоит отправляться за рубеж, поскольку там им светят крупные неприятности.
"…Деву в ноябре ждет крайне разорительный период – очень сложная ситуация в плане финансов и денег. Деве ни в коем случае в этом месяце нельзя менять работу – это будет замена "шила на мыло", и на новом месте все будет сложно…", – сказал астролог.
- Ранее Влад Росс поделился, что в ноябре этого года главными неудачниками будут Весы.
- Астролог говорил, что Весам грозят измены, предательства и надувательства на деньги. Эксперт посоветовал представителям этого знака Зодиака не давать деньги в долг и не делать долги самим, а также отказаться от крупных покупок.
Знак Зодиака Дева
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Дева – один из трех земных знаков. Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.