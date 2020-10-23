Женский гороскоп на неделю: назван самый везучий знак Зодиака

Земному знаку Зодиака посоветовали не спугнуть удачу.
Астрологи составили для женщин гороскоп на неделю – с 26 октября по 1 ноября, и выяснили, что главным счастливчиком станет знак Зодиака Козерог.
На следующей неделе женщинам-Козерогам удача во всем будет сопутствовать, приводит прогноз экспертов slovofraza.com.
Эксперты отметили, что представителям этого знака остается только не спугнуть удачу нежеланием находить компромиссы.
"…Астрологи рекомендуют разнообразить досуг, а также отвлечься от надоевшей работы, чтобы уделить время воплощению в жизнь новых идей. Такое переключение внимания позволит отдохнуть и найти новый способ решения наболевших вопросов…", – говорится в материале.
- Ранее астролог Влад Росс поделился, что в октябре 2020 года светит Козерогам.
- Эксперт говорил, что на протяжении месяца Козерогам, которые родились в январе, спрогнозировано глобальное везение.
Знак Зодиака Козерог
Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.
Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.