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Женский гороскоп на неделю: назван самый везучий знак Зодиака

23 октября 2020, 18:34

Земному знаку Зодиака посоветовали не спугнуть удачу.

Астрологи поделились, что на следующей неделе самыми фартовыми будут женщины-Козероги – Козерог гороскоп 2020
На следующей неделе самыми фартовыми будут женщины-Козероги, поделились астрологи / sobakidendy-news.ru

Астрологи составили для женщин гороскоп на неделю – с 26 октября по 1 ноября, и выяснили, что главным счастливчиком станет знак Зодиака Козерог.

На следующей неделе женщинам-Козерогам удача во всем будет сопутствовать, приводит прогноз экспертов slovofraza.com.

Эксперты отметили, что представителям этого знака остается только не спугнуть удачу нежеланием находить компромиссы.

"…Астрологи рекомендуют разнообразить досуг, а также отвлечься от надоевшей работы, чтобы уделить время воплощению в жизнь новых идей. Такое переключение внимания позволит отдохнуть и найти новый способ решения наболевших вопросов…", – говорится в материале.

Знак Зодиака Козерог

Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.

Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.

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