"Зимний удар" грозит двум знакам Зодиака: астрологи посоветовали, что делать

Земной знак Зодиака может растерять весь запал, предупредили астрологи.
Зимой довольно тяжело знаку Зодиака Овен – опускаются руки, постоянно хочется спать, портится настроение и появляется раздражительность.
Чтобы исправить положение, Овнам стоит настроиться на то, что скоро наступит Новый год, и вспомнить, как хорошо быть вместе с близкими, приводит сведения астрологов slovofraza.com.
По их прогнозам, зимний удар также грозит Козерогам – представители этого знака могут растерять весь запал, и от этого может пострадать их работоспособность.
Эксперты посоветовали Козерогам поддерживать тонус с помощью умеренных физических нагрузок.
"Им (Козерогам – Ред.) важно заранее искать источники счастья, чтобы черпать вдохновение и в трудные минуты не зацикливаться на неудачах, а с позитивом смотреть в будущее…", – говорится в прогнозе.
Ранее астрологи составили гороскоп на 2021 год и отметили, что счастливчиками будут Овны. Эксперты спрогнозировали, что Овнам светят финансовые победы.
- Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.
- Козерог – один из трех земных знаков. Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.