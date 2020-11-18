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"Зимний удар" грозит двум знакам Зодиака: астрологи посоветовали, что делать

18 ноября 2020, 05:02

Земной знак Зодиака может растерять весь запал, предупредили астрологи.

Астрологи спрогнозировали, что зимний удар грозит Овнам и Козерогам – Гороскоп на зиму 2020
"Зимний удар" грозит Овнам и Козерогам, спрогнозировали астрологи / УНИАН

Зимой довольно тяжело знаку Зодиака Овен – опускаются руки, постоянно хочется спать, портится настроение и появляется раздражительность.

Чтобы исправить положение, Овнам стоит настроиться на то, что скоро наступит Новый год, и вспомнить, как хорошо быть вместе с близкими, приводит сведения астрологов slovofraza.com.

По их прогнозам, зимний удар также грозит Козерогам – представители этого знака могут растерять весь запал, и от этого может пострадать их работоспособность.

Эксперты посоветовали Козерогам поддерживать тонус с помощью умеренных физических нагрузок.

"Им (Козерогам – Ред.) важно заранее искать источники счастья, чтобы черпать вдохновение и в трудные минуты не зацикливаться на неудачах, а с позитивом смотреть в будущее…", – говорится в прогнозе.

Ранее астрологи составили гороскоп на 2021 год и отметили, что счастливчиками будут Овны. Эксперты спрогнозировали, что Овнам светят финансовые победы.

  • Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.
  • Козерог – один из трех земных знаков. Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.

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