На фестивале "Музика Гідності" собрали 172 тысячи гривен для раненых в АТО

14 мая 2015, 14:52

На фестивале презентовали альбом "Нова Варта"

Арсен Мирзоян

Благотворительный рок-фестиваль "Музика Гідності", который проводит фонд "Із країни в Україну", собрал 172 тысячи гривен.

Средства пойдут на реабилитацию украинских бойцов, потрадавших во время военных действий в зоне АТО, пишет Cultprostir.

На последней из концертных акций фестиваля "Музика Гідності", которая прошла на днях, состоялась презентация диска "Нова Варта". В нее вошли двадцать песен украинских исполнителей, в частности, НастяЗникає, Marija Cheba, "ДримбаДаДзига", Nesprosta и других.

"Люди соскучились по добру и, вместе с тем, хотят и сами его преумножать. Подобные проекты направлены на то, чтобы разбудить в нашем суетливом обществе это странное желание делать добро не ради чего-то, а просто так", - рассказал организатор проекта Денис Блощинский.

На данный момент за время состоявшихся концертов фестиваля "Музика Гідності" было собрано 172 тысячи гривен. Сто тысяч гривен из этой суммы фонд "Із країни в Україну" планирует в будущем распределить между ранеными бойцами, которые нуждаються в лекарствах и протезировании. Остальные деньги пойдут на оплату курса реабилитации Алексея Литовченко, Бориса Прищепы и Алексея Кондрашева, над которыми фонд взял шефство.

Напомним, на фестивале "Музика Гідності" выступили ЯрмаК, Арсен Мирзоян, Сергей Кузин, Тоня Матвиенко, группы Nesprosta, Ot Vinta, "Крихітка", "Мандри", "Нумер 482", "Телері", Zapaska, "Один в Каное". Ранее сообщалось, что Почти "Музиці Гідності" удалось собрать на лечение раненых и пострадавших в зоне АТО 200 000 гривен благотворительных пожертвований.

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