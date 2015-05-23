Писатели об украинских читателях: взрослеют, прошли период увлечения руганью и сексом

Украинскому читателю остро не хватает исторической и актуальной политической литературы, детской и даже подростковой на родном языке. А издателям — мест продажи книг, денег в кошельках читателей и привычки покупать книги.

Об этом писатели и издатели Виталий и Дмитрий Капрановы рассказали на чате в "Главреде".

"Мы знаем только об украинских книгах. Их читать и покупать стали больше процентов на двадцать. Острый интерес к исторической и актуальной политической литературы, к детской и даже подростковой", — говорят писатели.

В то же время они подчеркнули, что ситуация сейчас лучше, чем была десять лет назад. "Школа активно прививает ненависть к литературе, но компьютер стимулирует развитие техники чтения, а когда есть техника и привычка, есть шанс. Мы — оптимисты", — подчеркнули они.

По их словам, за годы независимости украинский читатель только появился: "Сейчас он взрослеет. Прошел пубертатный период увлечения руганью и сексом. Начинается взросление, формирование вкусов. Конечно, не хватает серьезного квалифицированного читателя, но он все же есть и его больше с каждым годом".

Капрановы посетовали, что ниша "попсы" в украинской литературе почти свободна: "Дашвар, Кокотюха, Карпа ... Еще с десяток имен. И все. А главное, что большинство из них не могут прожить на гонорары".

"Издателям не хватает мест продажи книг, денег в кошельках читателей и привычки покупать книги. А еще не хватает украинского информационного книжного пространства", — резюмировали они.

Напомним, ранее писатели объяснили, когда Крым и Донбасс станут по-настоящему украинскими.

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