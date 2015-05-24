В США погиб нобелевский лауреат, о котором сняли фильм "Игры разума"

В США на территории штата Нью-Джерси в автокатастрофе погиб американский математик, лауреат Нобелевской премии по экономике Джон Нэш и его жена.

Об это сообщает Huffigton Post со ссылкой на данные местной полиции, передает "Дождь".

В то же время издание уточнило, что ученый скончался на 87-м году жизни.

"В аварию попало такси, на котором ехал Нэш. Его жена Алисия Нэш, которая была с ним в машине, тоже погибла. По данным издания NJ.com, они не были пристегнуты", — добавили журналисты.

Джон Нэш стал лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1994 году "за фундаментальный анализ равновесия в теории некооперативных игр". Его биография стала основой сюжета фильма "Игры разума".

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании на 88-м году жизни скончался автор известного автомобильного телешоу Top Gear — Дерек Смит.