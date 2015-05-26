"Мыстецкий Арсенал" откроет портал в волшебный мир ПЛЮСПЛЮС

27-31 мая телеканал ПЛЮСПЛЮС примет участие в образовательном проекте для детей и подростков - "Арсенале идей", который пройдет в Киеве в "Мыстецком арсенале".

В день открытия, 27 мая, в 16.00 приглашаем с детками на чтение с ведущим "Сниданка с "1+1" и звездным папой — Анатолием Анатоличем.

Он вживую прочитает несколько сказок из серии мультфильмов "Сказка с папой", которые рассказывают о приключениях в мире ПЛЮСПЛЮС", а площадка телеканала ПЛЮСПЛЮС будет преобразована в волшебный кинозал.

"Наша совместная работа с каналом ПЛЮСПЛЮС нацелена на то, чтобы объединить семью. Когда отец читает ребенку сказку, он попадает в его мир, сопереживает с ним события в сказке, а значит ребенок чувствует себя защищенным", — отметила известный психолог Светлана Ройз.

В субботу, 14.00-16.00 арт-директор канала ПЛЮСПЛЮС и известный художник Эдуард Катыхин проведет мастер-класс "Как нарисовать сказочного героя".

Также в день открытия и на выходных детки смогут лично познакомиться с одним из героев мира ПЛЮСПЛЮС и приобрести по акционной цене первую книгу об Украине "Это наше и это твое".

На протяжении всего проекта, 27-31 мая, в зоне ПЛЮСПЛЮС можно будет посмотреть интересные и захватывающие мультфильмы собственного производства канала и сделать селфи с Микки Маусом.

Ждем вас 27-31 мая по адресу: "Мыстецкий Арсенал", ул. Лаврская, 10-12.