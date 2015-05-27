Звезда фильма "Бумер" поддержал боевиков ДНР

Российский актер Андрей Мерзликин прибыл в оккупированный боевиками Донецк.

Там звезда фильма "Бумер" представил картину "Брестская крепость", и назвал банды боевиков, воюющих против Украины героями.

Об этом он заявил во время представления кинокартины, пишет "Пресса Украины".

"Находясь в Донецке, я уверенно говорю, что здесь символическая именно эта кинокартина, потому что ваш город ― это современная Брестская крепость. Каждый из вас будет носить имя Героя вашей крепости. Поэтому сегодня я в очередной раз с гордостью представляю фильм-реконструкцию "Брестская крепость", ― заявил Мерзликин.

Кроме того сообщается, что поддержать банды террористов также приехали режиссер Валерий Бакиров, народная артистка России певица Надежда Кригина, композитор Александр Марчаковский и другие.

Напомним, ранее знаменитый французский актер Жерар Депардье заявил, что готов отдать свою жизнь за Россию.