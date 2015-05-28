На Каннском кинофестивале Фонд Янковского и "Молодость" провели Украинский прием

На 68-м Каннском кинофестивале Всеукраинский благотворительный Фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" совместно с Киевским международным кинофестивалем "Молодость" организовали и провели в самом популярном ресторане Long Beach на бульваре Круазетт "Українську вечірку" в честь молодых кинематографистов.

На нынешнем 68-м Каннском кинофестивале украинское кино было представлено в профессиональных сегментах. В частности, на Short Film Corner в этом году были представлены 15 украинских лент. В рамках работы Национального павильона прошла презентация 5-го Одесского международного кинофестиваля и ряда новых украинских фильмов. Большой интерес публики вызвал рыночный показ во Дворце фестивалей (Palais des Festivals) картины о войне "Плен" украинского режиссера Анатолия Матешко. Также состоялись презентации фильмов "Теперь я буду любить тебя" режиссера Романа Ширмана и "Good Game Well Played" режиссера Алены Фетисовой. А глава Госкино Филипп Ильенко презентовал новые проекты украинского кино: "Максим Оса" режиссера Ивана Сауткина, "Голубое платье" режиссера Игоря Минаева и "Гнездо голубки" режиссера Тараса Ткаченко и другие фильмы.

Прием в Каннах Фонд Игоря Янковского устраивает третий год подряд. Он уже стал доброй традицией кинофестиваля и его с нетерпением ждут друзья Украины со всего мира. В этом году решили провести прием в украинском стиле в самом центре Канн для того чтобы продемонстрировать, что несмотря на тяжелое положение в стране, украинский кинематограф существует и развивается.

Открывая украинский вечер, учредитель фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский отметил: "Мы знаем, как богата наша земля талантами и делаем все возможное для того, чтобы об этом как можно больше узнали в мире. Для этого мы предоставляем возможность молодым режиссерам, победителям Национального конкурса побывать на мировых кинофестивалях. Надеемся, эти поездки со временем воплотятся в новых ярких проектах. Кроме того, за последние полгода мы успешно провели Дни украинского кино в Мюнхене и Париже и планируем продолжать популяризировать украинское кино в других городах Европы и мира".

Вечеринка проходила в украинском стиле в ресторане Long Beach, украшенном в тона национального флага, с традиционными для украинской и французской кухни блюдами. Украинский прием в Каннах собрал более 250 кинематографистов, отечественных и зарубежных режиссеров, продюсеров, актеров, представителей дипломатического корпуса и деловых кругов. А ди-джеем вечера был певец и композитор, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. Он подготовил специальную программу, состоящую из популярных украинских песен в его авторской обработке.

Танцы под зажигательные мелодии Олега Скрипки продолжались до поздней ночи. Но особенно были поражены зарубежные гости кинофестиваля, когда в завершении вечера Олег Скрипка исполнил национальный гимн нашей страны и все украинцы хором начали ему подпевать, держа руку на сердце. "Такого мы никогда не видели на Каннских приемах", — отмечали иностранцы и желали нашей стране мира и процветания.

Александр Винокур