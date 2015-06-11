В "Украинском доме" Фонд Янковского наградил победителей Конкурса "ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ."

В "Украинском доме" на Крещатике состоялось награждение финалистов самого масштабного Всеукраинского конкурса детского рисунка "ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ.". В этом году Фонд "Инициатива во имя будущего" провел Конкурс в партнерстве с арт-куратором Евгением Карасем.

Жюри конкурса возглавил галерист Евгений Карась. Также лучшие работы Конкурса определяли: поэт и издатель Иван Малкович, телеведущая Слава Фролова, детский педагог, заслуженный художник Наталья Николайчук, глава секции критики и искусствоведения Киевской организации Союза художников Алексей Роготченко, победительница первого Конкурса поэтесса и художница Владислава Гречкосий.

Всего им пришлось оценить 563 работы от более 500 юных художников в возрасте от 6 до 17 лет, из большинства регионов Украины и даже США. Как отметили организаторы, в этом году значительно увеличилось количество участников из Киевской области, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Львовской, Черкасской и Хмельницкой областей.

В конкурсе "ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ." жюри избрало 17 главных победителей, и 33 победителя в 18 художественных номинаций. Всего же призы, стимулирующие творческое развитие получили 50 юных художников, а главные победители еще и путевки в творческий лагерь в Карпатах.

Открывая церемонию, основатель фонда, Игорь Янковский обратился к гостям и участникам конкурса: "Мы прилагаем значительные усилия для ежегодного проведения Всеукраинского конкурса, поскольку верим в то, что эта работа не является бесполезной. Мы уверены в том, что таким образом помогаем каждому из вас, юных талантов, художников в творческом и профессиональном становлении. Надеемся, что таким образом побуждаем вас к свершениям, к тому, чтобы в недалеком будущем вы прославляли Украину в мире".

Как сообщили в Фонде "Инициатива во имя будущего", по итогам они проводят выставку из 210 картин юных победителей и финалистов Всеукраинского конкурса детского рисунка "ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ." в "Украинском доме", которая продлится до 6 июля. Осенью же они планируют представить картины юных художников в здании ООН в Нью-Йорке.

Благотворительный фонд "Инициатива во имя будущего" основал в 2013 году Всеукраинский конкурс детского рисунка. Сегодня это – наиболее масштабное в Украине детское творческое соревнование, ежегодно конкурсные тематики меняются: в 2013 г. - "МОЙ РОДНОЙ КРАЙ - УКРАИНА"; 2014 г. - "МОЯ МИРНАЯ УКРАИНА"; 2015 г. - "ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ.". В предыдущие годы выставка финалистов Конкурса детского рисунка уже побывала в Бельгии, Польше, Франции.

Игорь Франков