В "Мистецькому Арсеналі" собрали почти все работы Катерины Белокур

В "Мистецькому Арсеналі" открылась выставка "Катерина Белокур. Хочу быть художником!" ― масштабная ретроспектива работ выдающейся художницы ХХ века Катерины Белокур и выставка украинских художниц, работающих в жанре видео-арта.

Катерина Белокур ― одна из самых знаменитых и одновременно неизвестных украинских художниц ХХ столетия. Творчество художницы имеет гораздо более глубокое экзистенциальное измерение, а биография ― очень яркая и актуальная история о судьбе гениальной женщины, которая стремилась заниматься искусством в украинской провинции на фоне тяжелых исторических и политических обстоятельств ХХ века.

"Эта выставка является знаковой. Впервые такое количество полотен великой украинской художницы Катерины Белокур было собрано в одном пространстве, что становится поводом для украинцев гордиться своими гениями в истории украинского искусства.

В этом контексте вспоминаются слова Пабло Пикассо о нашей художнице: "Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили заговорить о ней весь мир!". Это еще раз доказывает, что Украина должна всячески поддерживать своих художников, ведь благодаря им страна получает возможность развиваться.

Поражает не только сила таланта и самобытности Катерины Белокур, но и ее сила воли. Художественная одаренность и прекрасное эстетическое чутье были в противоборстве с жизненными обстоятельствами Катерины Белокур. Она не встречала понимания в семье и среди своей общины, была вынуждена десятилетиями противостоять социальным стереотипам, гендерным и бытовым предубеждением.

Только сила личности и настойчивость позволили ей приобрести признание и заслуженные высокие оценки современников", ― Наталья Заболотная, генеральный директор НКХМК "Мыстецкий Арсенал".

На выставке впервые в истории независимой Украины в одном выставочном проекте представлены почти все творчество Катерины Белокур из коллекции Музея украинского народного декоративного искусства, Яготинского исторического музея, и других ведущих украинских музеев. Это около 100 шедевров, среди которых и масляная живопись, и рисунки, и небольшие очерки. Наконец, зрители смогут оценить все грани таланта уникальной художницы, которая является одним из символов украинской культуры.

Напомним, ранее в киевской галерее М17 открылась выставка под названием "Хунта унд вата".