Оксана Караванская впервые показала свою коллекцию Vyshyvanka Couture в Украине

Митрополичьи Сады Андрея Шептицкого во Львове впервые открылись для светских гостей ― показа вышиванок третьего тысячелетия Vyshyvanka Couture дизайнера Оксаны Караванской.

Показу коллекции предшествовало театрализованное действо ― артисты балета Ирины Мазур "Жизнь", одетые в старинные национальные костюмы, создали для гостей параллельный мир прошлых веков. А после того, как зрители смогли прикоснуться к аутентичности "вышитого" прошлого, на импровизированный подиум под открытым небом, устлан сеном, начали босиком выходить модели в новейших вышиванках третьего тысячелетия.

На эксклюзивном показе в рамках Alfa Jazz Fest в митрополичьих Садах на Святоюрской горе дизайнер представила около сорока современных вышиванок.

Коллекцию Vyshyvanka Couture Оксана Караванская создает уже несколько лет. Впервые на подиуме ее показали в конце 2014-го - в Чикаго. С тех пор вышиванки украинского дизайнера уверенно покоряют не только Украины, но и мир.

"Я решила восстановить историю древней вышивки, которая делается вручную и является одной в своем роде, ― рассказывает Оксана Караванская. ― Именно такую вышиванку передают по наследству. Именно такая вышивка становится семейной реликвией, семейным оберегом. Ведь когда берешь в руки вещь, которая сделана вручную, чувствуешь особую энергетику".

Все присутствующие на этом эксклюзивном мероприятии присоединились к сбору средств на возрождение митрополичьих Садов и реставрацию старинной одежды из музейных фондов.

Напомним, американский журнал о моде Vogue назвалукраинскую вышиванку модной.

Фото - Евгений Кравс и Александр Шамов