СМИ назвали топ-7 индийских песен, которые "порвут танцпол"

СМИ назвали топ-7 композиций из индийских кинофильмов, которые могут украсить любую жаркую летнюю дискотеку.

Об этом пишет delfi.lv.

В то же время издание уточнило, что указанные выше ленты были сняты в Болливуде.

Первая композиция звучит в фильме "Давайте танцевать!" (2007 год), она быстро стала хитом, в том числе и на Западе.

Вторая зажигательная индийская песня украсила картину "Берегитесь, красавицы" (2008 год).

Третье произведение музыкального искусства можно услышать в ленте "Пока я жив" (2012 год), где снялись сразу две болливудские суперзведы: Шах Рукх Кхан и Катрина Кэйф.

Четвертая композиция прозвучала в фильме "Байкеры 2: Настоящие чувства" (2006 год).

Пятая индийская песня украсила промо-ролик картины "Байкеры 3" (2013 год).

Шестое произведение исполнили актеры ленты "Студент года" (2012 год).

Седьмая зажигательная индийская композиция звучит в фильме под названием "Эта сумасшедшая молодежь" (2013 год).

Напомним, ранее сообщалось, что журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире, который возглавила известная певица Кэти Перри.

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