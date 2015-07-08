В Украине расширили список запрещенных российских артистов

Министерство культуры Украины подготовило список из 117 российских артистов, который уже передан в соответствующие органы.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

"Министерство культуры передало в соответствующие органы перечень из 117 артистов, которые, по нашему мнению, представляют угрозу национальной безопасности. СБУ проводит расследование и передает материалы в суд, решение которого является основанием для включения в упомянутый перечень… До 3 августа такой перечень будет опубликован на сайте", — рассказал заместитель министра культуры, руководитель аппарата Юрий Зубко.

Зубко заверил, что Минкульт открыт к сотрудничеству с активистами и общественными организациями, которые проводят мониторинг деятельности культурных деятелей РФ, имеющей антиукраинскую направленность. Информацию от этих общественных институций Министерство намерено изучать и направлять для реагирования в органы, которые занимаются национальной безопасностью.

В сообщении говорится, что Минкульт во исполнение закона "Об изменениях в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины" формирует перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Кроме того, Минкультуры активно использует другие законные рычаги для минимизации пропагандистских влияний со стороны культурных деятелей государства-агрессора.

Кроме Министерства культуры, полномочия по защите информационного пространства имеют Министерство информационной политики, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Госкомтелерадио, Госкино.

Напомним, 4 июня в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины" о запрете распространения и показа фильмов и сериалов, произведенных в России после 1 января 2014 года.

В соответствии с данным законом Госкино уже запретило для демонстрации около 400 фильмов российского производства.

фото: nbnews.com.ua