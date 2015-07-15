У музыканта Ника Кейва погиб 15-летний сын

В семье австралийского рок-музыканта Ника Кейва произошла трагедия.

С обрыва упал сын артиста, 15-летний Артур. От полученных травм он скончался, пишет Сплетник.

Несчастный случай произошел в Брайтоне, графство Восточный Сассекс. Подросток сорвался с высоты около 18 метров. Сообщается, что на месте ему была оказана первая помощь, после чего его доставили в больницу на вертолете. Однако травмы оказались не совместимыми с жизнью, и спасти Артура не удалось.

Обстоятельства трагического происшествия выясняются.

Ник Кейв и его жена Сюзи сделали заявление: "Наш сын Артур погиб вечером во вторник. Он был прекрасным, счастливым мальчиком и любящим сыном".

Напомним, недавно британский актер сэр Джон Херт, актер фильмов о Гарри Поттере, признался, что у него рак поджелудочной железы.