Умер один из "отцов" электронной музыки — Дитер Мебиус

Утром 20 июля на 72-м году жизни умер один из основателей электронной музыки и краут-рока Дитер Мебиус.

О смерти музыканта написал его друг и коллега по группе Harmonia Михаэль Ротер в своем Facebook.

"Печальная новость для всех друзей и поклонников Дитера Мебиуса. Наш друг, сосед и соратник скончался утром 20 июля 2015 года. Нам будет его не хватать. Скорбим вместе с его женой Ирен. Покойся с миром, Дитер", – написал Ротер.

Причина смерти музыканта пока неизвестна.

Дитер Мебиус родился в Швейцарии в 1944 году. В 1970-м, изучая искусство в Берлине, он познакомился с Хансом Иоахимом Роделиусом и Конрадом Шнитцлером, которые были участниками клуба Zodiak Free Arts Lab.

Вместе они сформировали группу Kluster, которая оказала основополагающее влияние на электронную музыку.

Краут-рок — экспериментально-психоделическое направление музыки, характеризующееся сочетанием стандартных инструментов с элементами электроники. Стиль зародился в Западной Германии в начале 1970-х годов, его пионерами считаются такие группы, как Kraftwerk, Neu!, Can.