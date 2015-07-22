Наталья Крачковская находится в реанимации

76-летняя известная актриса Наталья Крачковская попала в реанимацию.

У звезды диагностировали отек легких, который был вызван сердечным приступом.

Крачковская сама вызвала "скорую помощь", отмечает Интерфакс. Сейчас актриса находится в стабильном состоянии, хотя имеет проблемы с дыханием. Есть информация, что она дышит через кислородную маску.

Крачковскую в скором времени, если ее состояние не ухудшится, могут перевести из реанимации в обычную палату. Врачи утверждают, что нет угрозы для ее жизни.

"Говорят, что, если состояние не ухудшится, ее скоро переведут в обычную палату, так как угрозы жизни, по словам врачей, не наблюдается. Но пока речи об этом нет", – сказал собеседник информационного агентства.

Напомним, недавно бывший немецкий канцлер Гельмут Коль оказался в реанимации после операции на кишечнике.