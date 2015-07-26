Умер режиссер культового советского фильма "Маленькая Вера"

Сегодня, 26 июля, в Москве умер известный советский и российский кинорежиссер Василий Пичул, сообщил продюсер Марк Левин, работавший с Пичулом над фильмом "В городе Сочи темные ночи".

Об этом передает сайт издания "КоммерсантЪ".

Василий Пичул — автор "Маленькой Веры", одного из знаковых фильмов перестройки. Режиссер родился в 1961 году. В 1983 закончил мастерскую Марлена Хуциева во ВГИКе. Дипломным фильмом Пичула стала экранизация повести Бориса Васильева "Вы чье, старичье?".

В 1988 году на советские экраны вышел самый известный фильм режиссера — "Маленькая Вера", история обычной советской семьи, разворачивающаяся в родном для Пичула городе Мариуполе. "Маленькая Вера" впервые нарушила цензурный запрет на откровенную демонстрацию интимных отношений в советском кино. Фильм имел успех и в СССР, и на международных фестивалях - в Венеции он получил престижный приз FIPRESCI.

После "Маленькой Веры" Пичул снял еще два известных фильма — черную комедию "В городе Сочи темные ночи" и "Мечты идиота", экранизацию "Золотого теленка" Ильфа и Петрова, перенесенную в современную режиссеру Москву.

С конца 1990-х годов Пичул работал в основном на российском телевидении. За третью часть новогоднего фильма "Старые песни о главном" на Первом канале он получил ТЭФИ. Работал сценаристом и режиссером в сатирической программе "Куклы". Последним проектом Пичула на телевидении стал мистический сериал о вампирах "Пятая стража".

Отмечается, что и марте 2014 года режиссер подписал письмо в поддержку президента РФ Владимира Путина и аннексии Россией Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что умер российский актер, сыгравший в "Молодежке" и "Ликвидации".