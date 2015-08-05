Вице-президент Гильдии режиссеров США увлекался детской порнографией

Вице-президент Гильдии режиссеров США Джейс Александр ушел в отстваку.

Сой пост Александр покинул после того, как его арестовали, пишет Медианяня с ссылкой на Variety.

Режиссер обвиняется в хранении и распространении порнографии с участием детей, не достигших 16-летнего возраста. Максимальный срок тюремного наказания по этим обвинениям составляет семь лет.

Александр был арестован 29 июля после того, как следователи округа Вестчестер в Калифорнии установили, что с его IP-адреса в торрент-трекерах раздается ролик с детской порнографией. Во время обыска полиция нашла на компьютере режиссера другие файлы с детской порнографией.

Гильдия объявила о том, что назовет преемника Александра на этой должности на ближайшем съезде организации, который намечен на октябрь 2015 года.

Джейс Александр известен своей работой на телевидении. Он снял более 30 эпизодов детективного сериала "Закон и порядок", а также работал над такими телепроектами, как "Зена — королева воинов", "Черный список", "Доктор Хаус" и "Побег".

Напомним, Гильдия киноактеров США назвала в актерский состав ленты "Афера по-американски" лучшим в 2013 году.