Украина составила "черный список" запрещенных книг

Украина запретила ввоз на свою территорию 38 наименований книг, чтобы предотвратить применение Россией "методов информационной войны".

Об этом сообщает официальный сайт Госкомтелерадио.

В "черный список", в частности, попали книги донецкого писателя-фантаста Федора Березина "Война 2010. Украинский фронт" (2009 год) и "Украинский фронт. Красные звезды над Майданом" (2014 год).

Как известно, после начала боев на Донбассе Березин вошел в руководство самопровозглашенной ДНР.

Также в списке присутствует книга Георгия Савицкого "Поле боя — Украина. Сломанный трезубец", Глеба Боброва "Украина в огне", книги Александра Дугина "Украина. Моя война. Геополитический дневник" и "Евразийский реванш России".

Эдуард Лимонов представлен в "черном списке" книгой "Киев капут". В данный перечень также попала книга ученого-экономиста, советника президента России Сергея Глазьева "Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне?".

Также в списке присутствует книга "Как натравить Украину на Россию" авторства публициста и журналиста Юрия Мухина, который сейчас находится под стражей по обвинению в деятельности запрещенной организации "Армия воли народа".

Замыкает список книга Александра Дюкова "Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 2013–2014 годы: годовой отчет IGCP".

Напомним, ранее был опубликован список актеров, которые угрожают нацбезопасности Украины.