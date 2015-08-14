В Сети появились фото обнаженного Виктора Цоя

В Сети появились снимки обнаженного лидера группы "Кино" — Виктора Цоя, — сделанные питерским фотографом Андреем "Вилли" Усовым.

Об этом пишет StarHit.

Издание уточнило, что фотоснимки были сделаны в 1983 году под тогда еще Ленинградом (в Солнечном), когда певец уже создал музыкальный коллектив, однако еще не собирал стадионы.

Обратим внимание, что в то время Цой дружил с уже известным лидером рок-группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым.

"Гребенщиков вовсю работал над своим альбомом "Радио Африка". До июля практически все было готово — не хватало только обложки. Размышляя над ней, я уже видел графику: четыре силуэта на фоне бледно-голубого неба. Такие люди планеты Земля, дети Африки", — вспомнил Усов.

Журналисты подчеркнули, что в итоге фотограф решил раздеть лидера группы "Кино". "Я попросил раздеться и поставил на каменной стене Виктора Цоя с женой Марьяной, Севу Гаккеля и жену Гребенщикова Людмилу", — сказал "Вилли".

При этом, по его словам, "Витя очень стеснялся, думаю, он раньше никогда не позировал голым, но потом мы так развеселились, что голые качались на качелях, бегали по воде и купались".

"Позже я пересмотрел ту съемку и убрал из кадра трех по причине ненужности. Просто закрасил их цветом неба. Оставил Цоя — одного. Он стоял такой беззащитный… Мне понравилась эта картинка. Правда, для оформления пластинки Гребенщикова ничего из той съемки не взяли", — добавил он.

Кроме того, Усов подчеркнул, что долго не решался где-то публиковать эти кадры. "Только в 2000 году, спустя 10 лет после смерти Цоя, эта фотография впервые вышла на обложке музыкального журнала FUZZ", — заявил фотограф.

Напомним, ранее музыкальный коллектив "Мирко Саблич" записал кавер-версию песни группы "Кино" (лидер Виктор Цой) "Спокойная ночь", назвав ее "Зона Крым". Послушать композицию можно здесь.

Фото: starhit.ru/Андрей Усов