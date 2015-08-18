Звезда фильма "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" проходит военную подготовку на полигоне

Украинский актер театра и кино Дмитрий Линартович, который сыграл главную роль в фильме "ТойХтоПройшовКрізьВогонь", сейчас проходит обучение на Ровенском военном полигоне.

Об с ссылкой на пресс-центр тренировочной базы пишет ТСН.ua.

"Три недели будет практическая и физическая подготовка. Дальше ― не знаю. Потому что это не я решаю. Близкие звонят, поддерживают, предлагают помощь, спрашивают, что нужно. Но я надеюсь, что сейчас обеспечение военных более-менее нормальное. Поэтому буду довольствоваться тем, что дают. С собой взял только джинсы, футболку и мокасины", ― рассказал актер журналистам.

Отметим, ранее Госкино обратилось к министерству обороны с просьбой предоставить актеру отсрочку, ведь Лирнатович снимается в фильме Михаила Ильенко "Толока". Без него съемки придется остановить. В Минобороны отклонили ходатайство Госкино об отсрочке от мобилизации.

Напомним, фильм украинского режиссера Михаила Ильенко "ТойХтоПройшовКрізьВогонь"не попал в шорт-лист лучших зарубежных фильмов американской киноакадемии"Оскар".