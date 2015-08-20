Прощание со Львом Дуровым пройдет в Театре на Малой Бронной

Прощание со знаменитым советским актером Львом Дуровым пройдет 24 августа.

Поклонники его творчества и все желающие смогут проститься со знаменитостью в московском Театре на Малой Бронной. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Сергей Голомазов, пишет viknaodessa.od.ua.

Напомним, в Москве скончался известный российский актер Лев Дуров.

В начале августа артисту провели экстренную операцию на сердце, позже врачи диагностировали у пациента тяжелую пневмонию.

За свою длительную карьеру Лев Дуров сыграл более 200 ролей в театре и кино, выступал в роли режиссера-постановщика, работал на радио и преподавал.