Шендерович вспомнил, как Лев Дуров водил его в театр через служебный вход

Известный российский актер Лев Дуров водил студентов на спектакли в театр на Малой Бронной черех служебный вход.

Об этом на своей страничке в соцсети написал российский писатель Виктор Шендерович:

"Умер Лев Дуров.

Невероятный Яго в спектакле Эфроса, агент Клаус, Рафинад в "Королевской рати"... И в моей благодарной памяти добрый веселый человек, проводивший нас, группу нахальных студийцев Табакова, через служебный вход, на великие спектакли, в театр на Малой Бронной...

Однажды, выйдя во дворик театра, к нам, ожидающим этой благодати, бросил:

― Я раздумал сегодня играть. Плохой театр.

И ушел! И исчез в подворотне.

Через полминуты, дав нам сойти с ума (ибо играл он в этот вечер Яго), Дуров вернулся и сообщил:

― Решил сыграть. Хороший театр!

И повел нас через служебку...

До сих пор роль Яго, в моих ушах, ― его голосом:

― Смотрите, а ведь утро наступило... И не заметили, как ночь прошла!

Светлая память, Лев Константинович... Светлая память".

Напомним, прощание со знаменитым советскимактером Львом Дуровым пройдет 24 августа.