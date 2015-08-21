Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира

Известная голливудская звезда Дженнифер Лоуренс заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис мира по версии журнала Forbes.

За последние 12 месяцев 25-летняя актриса заработала 52 миллиона долларов.

Далее следует актриса Скарлетт Йоханссон с 35,5 миллионами долларов, пишет УНИАН.

На третьем месте оказалась Мелисса Маккарти, которая сыграла роль Меган в фильме "Девичник в Вегасе" — 23 миллона долларов.

Чтобы подсчитать доходы звезд, Forbes учитывает их гонорары, а также поступления от спонсорских контрактов и собственных бизнес-предприятий. Данные оцениваются с 1 июня 2014-го по 1 июня 2015 года.

Напомним, лидером рейтинга самых высокооплачеваемых актеров третий год подряд стал звезда фильма "Железный человек" Роберт Дауни-младший. Доход, полученный актером в период с июня 2014 года по июнь 2015 года, Forbes оценил в 80 миллионов долларов.