Фролова и Решетник провели благотворительный аукцион в поддержку раненых бойцов АТО

Экс-министр Шлапак купил сразу две картины
Лотами аукциона были картины, которые рисовали сами бойцы, находясь на лечении. Полтора месяца они тренировались художественному мастерству на мастер-классах, которые проводили им специалисты Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Бойчука и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Ребята рисовали преимущественно природу Украины: "Цветок мира", "Путь", "Карпаты", "Родной край" и др.
Всего с аукциона в музее Шевченко продали 21 картину. Самой дорогой стала работа Александра Зозуляка из Черновицкой области под названием "Рыбалка" — за 12.500 грн. Александр в бою под Дебальцево попал под танк врага, в результате чего ему ампутировали левую руку.
За 10.500 грн. купили картину подполковника Гиоргия Саралидзе, уроженца Тбилиси, "Борьба за Украину". "Пока в Украине длится война, до тех пор грузины будут воевать вместе с украинцами! И пусть никто не думает, что Украина или Грузия станет на колени! Весь мир восстанет против тирании! Мы знаем одно: идти вперед, никуда не отступать и бороться!", — заверил Гиоргий.
Кроме работ солдат с аукциона продали несколько работ известного грузинского художника Давида Шарашидзе.
"Знаменательно то, что большинство ребят, несмотря на то, что сами нуждаются в материальной поддержке, просили направить эти средства для их побратимов, раненых тяжелее чем они", — сказал Президент Ассоциации Григол Катамадзе.
Бойцы, авторы картин, присутствовали на мероприятии как самые почетные гости. Покупатели лотов брали у них автографы и благодарили. Торги ведущими Василисой Фроловой и Григорием Решетником велись довольно активно. Два лота приобрел бывший министр финансов Украины Александр Шлапак.
Напомним, на аукционе Sotheby's картину украинской художницы Зинаиды Серебряковой продали почти за 6 млн долларов.