Фролова и Решетник провели благотворительный аукцион в поддержку раненых бойцов АТО

На благотворительном аукционе в музее Шевченко, организованном Ассоциацией налогоплательщиков Украины собрали 121 000 гривен. Еще 94 тысячи гривен поступили на счет, который был открыт несколько недель назад. Все 215 тысяч гривен будут переданы на лечение раненых бойцов АТО, которые находятся в Национальном военно-медицинском клиническом центре Министерства обороны Украины, приобретение им вещей первой необходимости, обмундирование, телекоммуникационного оборудования и т.д.

Лотами аукциона были картины, которые рисовали сами бойцы, находясь на лечении. Полтора месяца они тренировались художественному мастерству на мастер-классах, которые проводили им специалисты Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Бойчука и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Ребята рисовали преимущественно природу Украины: "Цветок мира", "Путь", "Карпаты", "Родной край" и др.

Всего с аукциона в музее Шевченко продали 21 картину. Самой дорогой стала работа Александра Зозуляка из Черновицкой области под названием "Рыбалка" — за 12.500 грн. Александр в бою под Дебальцево попал под танк врага, в результате чего ему ампутировали левую руку.

За 10.500 грн. купили картину подполковника Гиоргия Саралидзе, уроженца Тбилиси, "Борьба за Украину". "Пока в Украине длится война, до тех пор грузины будут воевать вместе с украинцами! И пусть никто не думает, что Украина или Грузия станет на колени! Весь мир восстанет против тирании! Мы знаем одно: идти вперед, никуда не отступать и бороться!", — заверил Гиоргий.

Кроме работ солдат с аукциона продали несколько работ известного грузинского художника Давида Шарашидзе.

"Знаменательно то, что большинство ребят, несмотря на то, что сами нуждаются в материальной поддержке, просили направить эти средства для их побратимов, раненых тяжелее чем они", — сказал Президент Ассоциации Григол Катамадзе.

Бойцы, авторы картин, присутствовали на мероприятии как самые почетные гости. Покупатели лотов брали у них автографы и благодарили. Торги ведущими Василисой Фроловой и Григорием Решетником велись довольно активно. Два лота приобрел бывший министр финансов Украины Александр Шлапак.

Напомним, на аукционе Sotheby's картину украинской художницы Зинаиды Серебряковой продали почти за 6 млн долларов.