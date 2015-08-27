В России умер актер, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей"

В четверг, 27 августа, в российском городе Санкт-Петербург на 41 году жизни скончался актер Александр Степин.

Об этом сообщат Piter TV со ссылкой на Бюро несчастных случаев ГУ МВД, передает РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что тело артиста было найдено в квартире дома №185 по набережной Фонтанки.

"Причины смерти пока неизвестны, однако СМИ рассматривают версию несчастного случая", — отметили журналисты.

Александр Степин снимался в таких сериалах как "Бункер", "Утомленные солнцем — 2", "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей". Также он озвучивал персонажей мультфильмов "Тачки-2", "Знакомьтесь: Дэйв" и "День, когда Земля остановилась".

Напомним, ранее — 20 августа текущего года — в столице Российской Федерации городе Москва скончался известный российский актер Лев Дуров. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kino-teatr.ru