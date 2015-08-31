СМИ назвали дату прощания с актером Михаилом Светиным

В России церемония прощания с умершим на 85-м году жизни народным артистом страны Михаилом Светиным может состояться 2 сентября.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные представителя петербургского Театра комедии им. Акимова.

В то же время агентство уточнило, что похороны актера пройдут на расположенном в Санкт-Петербурге Серафимовском кладбище.

"Похороны пройдут на Серафимовском кладбище, прощание состоится в театре", — уточнил собеседник журналистов.

Напомним, ранее — 20 августа текущего года — в столице Российской Федерации городе Москва скончался известный российский актер Лев Дуров. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kino-teatr.ru