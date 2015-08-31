Никита Михалков стал персоной нон грата в Украине

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию нашей российскому режиссеру Никите Михалкову.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет Апостроф.

В то же время издание уточнило, что спецслужба объявила персонами нон грата троих российских публицистов и 13 деятелей искусства.

"В частности, въезд на территории нашей государства запрещен Владимиру Кучеренко, Егору Холмогорову и Михаилу Хазину", — уточнили журналисты.

В список деятелей искусства, кроме Михалкова, также попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье и Стас Пьеха.

"Въезд на территорию Украины запрещен органами СБУ в соответствии с требованиями действующего законодательства и в интересах обеспечения государственной безопасности", — объяснили в СБУ.

Напомним, ранее Министерство культуры украинского государства начало формировать "белый список" деятелей культуры, которые поддерживают нашу страну в условиях войны с Россией.

Документ: apostrophe.com.ua