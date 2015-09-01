Названы точная дата и место прощания с актером Михаилом Светиным

Во вторник, 2 сентября, в российском городе Санкт-Петербург на сцене Академического театра комедии им. Акимова состоится церемония прощания с народным артистом страны Михаилом Светиным.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные представителя театра.

В то же время собеседник агентства уточнил, что траурное мероприятие должно начаться в 11:00, а после него артиста похоронят на Серафимовском кладбище.

"…на сцене Академического театра комедии им. Акимова состоится гражданская панихида по Михаилу Семеновичу Светину. С 13:00 до 13:30 состоится выезд на кладбище", — добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Российской Федерации — городе Москва — скончался известный российский актер Лев Дуров. Узнать больше об инциденте можно здесь.