Лариса Кадочникова рассказала подробности съемок фильма "Тени забытых предков"

7 сентября 2015, 12:25

Участники съемочного процесса посетили юбилейный показ 

"Тени забытых предков"

Со дня выхода легендарной ленты Сергея Параджанова "Тени забытых предков" прошло полвека. Тогда премьера стала акцией протеста украинской интеллигенции против репрессий советской власти, пишут Подробности.

"Когда заканчивается этот фильм, встает Иван Дзюба ― он был уже такой известен диссидент, известный человек и сказал, что сейчас в Киеве начались аресты," кто против ареста ― встать ", ― вспоминает на юбилейном показе один из сценаристов Иван Драч.

Сергею Параджанову, как никому, удалось передать все многообразие гуцульской жизни. "Параджанов был великим художником, он общался с жителями Верховины, он хотел снять все лучше и знать о нас как можно больше", ― убеждает актер-любитель из Верховины Анна Чобанюк.

Жил режиссер в карпатской усадьбе. И в фильме все настоящее. Почти нет декораций. Снимали в Ивано-Франковской области. Там, где творил свою повесть Михаил Коцюбинский.

"Очень внимательно все измеряли и мы выезжали на площадки в 50 раз ― один объект. Это была тщательная работа по миллиметрах каждый шаг, каждый поворот", ― вспоминает актриса, исполнительница роли Марички Лариса Кадочникова.

Музыка в фильме тоже особенная. Такого разнообразия звука в "Теней" не имел ни один украинский фильм. Трамбуют везли из самых Карпат. "Меня Параджанов отправил в глубину Карпат найти трембитарей. Я где-то их нашел, кажется человек восемь, привезли мы их в Киев и записали на студии. Собственно, когда начинается фильм, это звучание трембит нашли и записали", ― рассказывает композитор Мирослав Скорик.

Для гуцулов фильм стал почти документальным. "Когда вышел фильм, все люди, которые жили в горах, сошлись в поселок Верховины и смотрели первый фильм", ― рассказывает актер-любитель из Верховины Анна Чобанюк.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на вечере по случаю 50-летия премьеры фильма "Тени забытых предков" вспомнил о "шестидесятниках", которые выступали за независимость Украины.

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