На Future Media Lab "1+1 медиа" организует самый большой хакатон в Украине

16-18 октября в рамках проекта Future Media Lab состоится самый масштабный хакатон в Украине – Media Hack Weekend. Около 400 талантливых специалистов, менторов и предпринимателей соберутся, чтобы решить, как будут выглядеть медиа будущего. Лучшие идеи будут воплощены на базе ресурсов 1+1 медиа и компаний-партнеров.

Главным фокусом хакатона является поиск инновационных решений для развития рынка медиа и схожих сфер и их воплощение в жизнь. Заграницей такой формат зарекомендовал себя как эффективный инструмент разработки инновационных идей в короткие сроки.

На событии соберутся талантливые изобретатели, специалисты по разработке и дизайну, профессионалы медиарынка, успешные предприниматели и потенциальные инвесторы. Принять участие в хакатоне может каждый, кто хочет присоединиться к созданию будущего сферы, направить свой бизнес в правильное русло, представить стартап: программисты, дизайнеры, специалисты по коммуникациям, менеджеры, предприниматели и тому подобное.

Во время хакатона участники, которые могут быть даже не знакомы между собой, объединятся в команды по 5-8 человек и, в течение 2 суток, будут работать над разработкой своих проектов, стартапов или бизнесов под сопровождением менторов – лучших профессионалов в сферах медиа и технологий. Они не видят границ между этими областями, знают, какие продукты можно создать на их стыке и готовы поделиться идеями, как их реализовать.

В результате участники получают уникальный опыт, независимую оценку своих наработок, в команде профессионалов разработают пути реализации своих идей, а также механизмы их превращения в успешный бизнес. Лучшие идеи получат ресурсы для реализации от 1+1 медиа и компаний-партнеров.

"На Media Hack Weekend можно прийти с идеей, а уйти с первым корпоративным клиентом. Мы делаем хакатон о технологических медиа продуктах и продуктах, которые имеют потенциал к синергии с медийным бизнесом и брендами. Системы аналитики для онлайн СМИ, e-commerce проекты в разных нишах, сервисы, Smart TV приложения, VR-контент и другие проекты - мы открыты к инновациям и готовы стимулировать их создание", - отметил Павел Педенко, руководитель проекта Future Media Lab и управления веб-разработок в 1+1 медиа.

Напомним, хакатон Media Hack Weekend состоится в рамках проекта Future Media Lab, благодаря которому объединяются эксперты медийного и технологического бизнеса и авторы инновационных идей, чтобы создавать новые медийные продукты. Лучшим идеям и командам 1+1 медиа и компании-партнеры будут предоставлять ресурсы и менторство для реализации их проектов.