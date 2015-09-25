Российский писатель не боится санкций и жалеет, что народы наши навсегда рубанули

25 сентября 2015, 15:06

Альтов говорит, что скучает по украинскому зрителю.

Семен Альтов

Российский писатель Семен Альтов рассказал о своем отношении к Украине и высказал свое мнение относительно западных санкций против Росси и надеется, что коллективный разум победит безумие.

По его словам, он не имеет к политике никакого отношения, но в данной ситуации должен высказаться, о чем и рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Наше общество, как и ваше, очень разделилось... Клин вбит такой, что, боюсь, они между собой уже никогда не помирятся", — отмечает писатель. Он также намекнул, что скучает по украинскому зрителю. Ему не верится, что мы теперь враги.

"Ну, а как вы думаете? У меня есть рассказ "Тюлечка", которым я уже несколько лет подряд заканчиваю свои концерты – в нем упоминаются Одесса и Киев, и даже после всего, что произошло, названия городов я не менял, поскольку они очень много для меня значат. Двадцать лет подряд на 1 апреля я каждый год приезжал в Одессу на "Юморину", сколько приятных воспоминаний с этим фестивалем связано, не передать. Как-то не верится, что все это между нашими народами навсегда — по живому рубанули. То, что мы теперь враги, в голове не укладывается.

"Я артист, говорит он, и к политике никакого отношения не имею, но понимаю, что в этой ситуации должен выразить свое мнение. Что такое санкции? Это когда вы нам хуже, мы вам еще хуже, а вы нам еще хужее — и вот уже обе стороны радостно подсчитывают убытки друг друга.

На русский язык слово "санкция" переводится как "чтоб ты сдох!", но те, кто их вводит, вряд ли достигнут результата – нам не страшны западные санкции, потому что мы на них отвечаем своими, собственными…Мы сами себе, без посторонней помощи, все время устраиваем санкции и прекрасно в них существуем, поэтому западные происки нам – как слону дробина", — говорит он.

По его словам, он не чувствует на себе мировую изоляцию России.

"Я не политолог и не экономист, хотя и люди гораздо умнее и опытнее меня ничего толком не в состоянии предсказать, я же могу только надеяться, что коллективный разум все-таки победит коллективное безумие. Еще Чехов говорил, что если на стене висит ружье, то рано или поздно оно обязательно выстрелит, а тут на стене висит ядерное ружье. Если что-то случится, победителей не будет, и все начнется сначала — с микробов и динозавров. Всем нам надо яснее видеть эту перспективу.

Политик — профессия, представители которой в любой ситуации ищут возможность договориться, а не толкаются, как школьники на перемене. Они должны брать не силой, а умом. Если два дурака не могут найти общий язык, должен прийти кто-то третий, кто умнее, и разнять. А то получится в соответствии с фразой, которую я когда-то написал: "У нас все в порядке: граница, как никогда, на замке, а если что, нажмем кнопку, взлетим все вместе — ИМ мало не покажется", — говорит писатель.

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов спел очередной хит о России и посвятил его одиночеству президента Владимира Путина на саммите G8.

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Россия санкции писатель Альтов Украина. ядерное оружие
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