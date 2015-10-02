Украинский фильм "Бедные люди" отобран на кинофестиваль в Нидерландах

Короткометражный фильм украинского режиссера Соломии Томащук "Бедные люди" был отобран на конкурс кинофестиваля Leiden International Film Festival в Лейдене (Нидерланды).

Картина "Бедные люди" примет участие в международном короткометражном конкурсе фестиваля, который будет проходить в Лейдене с 30 октября по 8 ноября, сообщается на сайте film.ua.

В синопсисе ленты говорится: "Андрей живет в заброшенном Богом селе вместе со своей парализованной женой. Каждый день он ухаживает за ней, но вместе с тем делает ей гроб, и договаривается о поминки. Однажды он изменяет ей с местной буфетчицей".

Съемки фильма прошли в феврале, а в июне было закончено постпродакшн. В проекте снялись украинские актеры Тарас Денисенко, Виталина Библив и Екатерина Кистень.

Как известно, лента Соломии Томащук "Бедные люди" недавно получила награду программы "Кіногляд СУК: On/Off" на фестивале "Гогольфест". Проект выиграл сертификат на бесплатную подачу фильма на 10 международных кинофестивалей.

Фестиваль Leiden International Film Festival был основан в 2006 году. Он демонстрирует фильмы, снятые на грани арт-хауса и массового кино со всего мира.

Напомним, на международном кинофестивале в Торонто (Канада) фильм об украинской Революции Достоинства — "Зима в огне" — занял первое место.

фото: film.ua