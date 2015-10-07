Дэвид Линч пригласил Аманду Сейфрид сняться в "Твин Пиксе"

Американский кинорежиссер Дэвид Линч готовится к началу съемок продолжения сериала "Твин Пикс", одного из лучших мистических детективов 90-х.

Режиссер пригласил принять участие в съемках Аманду Сейфрид, Роберта Неппера и Питера Сарсгаарда, пишет Cultprostir.

Все звезды с готовностью откликнулись на призыв Линча приобщиться к жизни маленького американского городка, леса и озера которого скрывают страшные тайны о его жителях. К своим классическим ролям вернутся практически все актеры основного состава: Кайл Маклахлан, Шерил Ли, Шерилин Фенн, Дана Эшбрук.

Дэвид Линч выступит режиссером всех запланированных 18 эпизодов продолжения. Сценарий будет написан в соавторстве с Марком Фростом, композитором вновь станет Анджело Бадаламенти. Действие сиквела начнется спустя 25 лет после загадочного убийства Лоры Палмер.

"Отказываться от чашки кофе, приготовленной Дэвидом Линчем, было бы преступлением. Я ― настоящий фанат "Твин Пикса", и для меня большая честь приблизиться к легенде на расстояние одного отснятого дубля", ― поделился с прессой Питер Сарсгаард.

В телеэфир новый "Твин Пикс" выйдет в 2016 году.

Напомним, недавно бывший участник Beatles Ринго Старр получил премию "Lifetime of Peace and Love" фонда Дэвида Линча.