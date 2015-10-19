Сергей Жадан стал лучшим автором Центральной Европы

Украинский литератор Сергей Жадан получил престижную литературную премию Angelus, которой в Польше награждают лучших авторов Центральной Европы. Об этом сообщает польское издание Polityca.

Жюри присудило Жадану премию за книгу "Месопотамия", которая в 2015 году была переведена на польский язык. В Украине произведение издали в 2014 году. "Месопотамия" не является политическим произведением – это баллада об украинских реалиях, о запутанной судьбе жителей Харькова. Книга сочетает в себе поэзию и прозу. По мнению жюри, Жадан является самым выдающимся украинским автором, сообщает издание.

По условиям премии, победитель получает статуэтку и чек на 150 тыс злотых (это почти $40 тыс.). Авторы перевода книги на польский Майкл Петрик и Адам Поморский также получили награду – 20 тыс. злотых.

Жадан стал третьим украинским автором, получившим премию Angelus. В 2006 году ее получил Юрий Андрухович за "Двенадцать обручей", а в 2013-м – Оксана Забужко за "Музей брошенных секретов". В 2011 году премией Angelus была отмечена белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая в этом году получила Нобелевскую премию. "Может быть, как в случае Светланы Алексиевич, премия Angelus Жадана будет шагом к получению Нобелевской премии? Мы желаем ему этого", – сказала член жюри Юстина Соболевская. Церемония награждения проходит во Вроцлаве.

Напомним, ранее роман писателя Сергея Жадана "Ворошиловград" стал книгой года по версии "Би-би-си". Жюри выбрало его из 32 произведений, которые заявили для конкурса украинские издательства. Автору романа полагается тысяча фунтов стерлингов. Однако на вручение премии Жадан приехать не смог - в этот момент находился в Америке.