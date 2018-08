Ведущие "1+1" рассказали, как изучают английский язык

В эфире канала "1+1" стартовал показ англоязычных сериалов с украинскими субтитрами. Трансляция началась с американского постапокалиптического сериала "The Last Man on Earth" ("Последний человек на Земле").

Украинские ведущие рассказали, что думают о такой инициативе канала и о том, как изучают иностранный язык.

Ольга Фреймут, ведущая программы "Інспектор Фреймут", наставник проекта"Маленькі гіганти" на канале "1+1":

"1+1" всегда бежит наперегонки со временем. Эксперимент с англоязычными сериалами лишь подчеркивает уважение канала к зрителям ― умным и легко обучающимся. Показ англоязычных сериалов с украинскими субтитрами будет способствовать совершенствованию и украинского языка. Ведь читая субтитры, мы сможем возобновлять в памяти правописание, синтаксис, пунктуацию... А сборы семьи у телевизора станут полезными: не просто "щелканьем семечек" ― а непринужденным изучением языков.

Глобализация, как бы она не нравилась или раздражала, уже давно властвует. На английском свободно щебечут дети и молодые люди. А для взрослых – это возможность равняться на них и на наших интеллигентных предков, которые знали множество языков: Леся Украинка владела 14-ю языками; Иван Франко знал целых 15... Показ англоязычных фильмов и сериалов является обычной практикой во многих европейских странах. Увлекательная инициатива канала "1+1" сплотит миллионы.

Мне очень нравится читать на языке оригинала произведения Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, а сериал-детектив Агаты Кристи "Эркюль Пуаро" с удовольствием смотрю без перевода. Наслаждаюсь изысканным акцентом аристократии Великобритании".

Лидия Таран, ведущая информационной программы ТСН на канале "1+1":

"Сейчас и я, и многие украинцы пытаются улучшить свой уровень владения английским языком. В этом помогают именно сериалы на языке оригинала с субтитрами. И если в эфире "1+1" для широкой общественности в свободном доступе появился качественный англоязычный продукт, то в нашем обществе быстрее будет расти уровень владения английским, общий уровень культуры. Это благородная образовательная миссия. Мы не заметим, как станем свободно разговаривать с иностранцами, лучше понимать их мировоззрение и откроем для себя новые горизонты в общении, в профессии. Очень важно смотреть все фильмы в оригинале. Тогда вы слышите настоящие голоса актеров, можете лучше оценить их актерское мастерство, вы больше узнаете о современной культуре разных стран. Так учить язык очень интересно".

Андрей Алферов, ведущий программы "Подпольная империя" на канале "1+1" (каждую пятницу в 23:30):

"Показ в эфире украинского телевидения англоязычных сериалов – прекрасная идея. Во-первых, потому что эти сериалы повышают эстетический уровень современного телевизионного кино. И, конечно, дают возможность пассивного изучения языка. Я смотрю кино на языке оригинала. Чаще всего на крупных кинофестивалях, где в последние годы часто устраивают премьеры и супермодных телесериалов ― "Вершина озера", "Карточный домик", "Оливия Киттеридж"... Их там показывают целыми сезонами. Обычно такие показы занимают весь фестивальный день. Теперь вот появится возможность смотреть это в эфире нашего канала".

А фронтмен группы "Океан Ельзи", тренер "Голосу країни" Святослав Вакарчук в социальном проекте "Спільна мова", который предшествует показу англоязычных сериалов, рассказал, что английский начал учить в возрасте 4-х лет.

"Изучая английский, я понял тексты песен моих любимых музыкальных групп, в частности The Beatles, большим фанатом которых я являюсь и сейчас", - поделился музыкант.