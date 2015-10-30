В Питере детское стихотворение Пушкина ассоциируют с матом

Общественный совет по рекламе Санкт-Петербурга провел заседание, на котором обсуждался рекламный плакат с надписью "Глядь", который, по мнению жителей, отсылает к подобному в написании и произношении нецензурному слову.

Об этом говорится в сообщении регионального отделения Федеральной антимонопольной службы, передает Эспрессо.TV со ссылкой на Газета.ru.

В частности, защитники рекламного плаката апеллировали к Александру Пушкину, а именно "Сказки о царе Салтане". Они приводили цитату: "Глядь – поверх текучих вод Лебедь белая плывет". Однако большинство пришли к выводу, что слово "Глядь" занимает на плакате очень много места и приковывает к себе внимание, вызывая неприличные ассоциации.

По итогам обсуждения было решено рекомендовать рекламодателям в дальнейшем не размещать на улицах рекламу, которая может вызвать ассоциации с нецензурной лексикой.

Напомним, российские рекламисты и пиарщики, прославляющие армию РФ, в очередной раз опростоволосились. На изданных ко дню ВДВ плакатах были использованы фото украинских военных, якобы марширующих на фоне власовского триколора.