Начался чат с участниками группы Rumbero's Амадором Лопесом и Олегом Серафиным

На сайте "Главред" начался чат с участниками одной из самых колоритных групп Украины Rumbero's Амадором Лопесом и Олегом Серафиным. Амадор и Олег презентуют свой новый клип "#Indigo", расскажут о том, как появилась идея воссоздать параллельную реальность, и почему они прибегли к использованию такого инструмента, как компьютерная графика. Кроме того, они поделятся подробностями подготовки дебютного альбома и откроют новую страницу своего творчества.

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