Картина Модильяни "Лежащая обнаженная" ушла с молотка за 170 млн

Впервые на аукционные торги выставлена картина итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни — "Лежащая обнаженная".

Полотно было продана за 0,4 млн., пишет РБК со ссылкой New York Times.

Оценочная стоимость картины составила 0 млн, торги длились девять минут. Картина "Лежащая обнаженная" была продана в ходе торгов на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Картина заняла вторую строчку в рейтинге самых дорогих произведений, проданных на публичных торгах. Наивысшую цену предложил покупатель из Китая по телефону.

Написанная в 1918 году картина Nu couché стала наиболее дорогим из когда-либо проданных произведений художника и десятым произведением искусства с ценником в девять цифр.

На торгах также была продана картина "Медсестра" американского художника Роя Лихтенштейна. За нее покупатель заплатил ,4 млн, что оказалось неожиданно высокой ценой для этого художника. По информации издания, ранее оценка этой картины не превышала млн. Всего за одну торговую сессию Christie's было продано 34 лота на общую сумму 1,3 млн.

Самой дорогой картиной, проданной в ходе публичных торгов, является работа Пабло Пикассо "Алжирские женщины" (1955). Она ушла с молотка в мае 2015 года за 9,4 млн. Всего в ходе тех торгов было реализовано 35 лотов на сумму 5,9 млн.

Напомним, картину Репина "Запорожцы пишут письмо..." убрали из Третьяковки.