Оксана Билозир рассказала, почему не поет на русском

Народная артистка, певица и экс-министр культуры Оксана Билозир одна из немногих на украинской сцене, кто не спел ни одной песни на русском языке.

Певица признается, что это чистая случайность. "Я, наверное, одна среди всех, кто за свою жизнь не спел ни одной песни на русском языке. Это не является моей позицией. Ведь сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек. Просто украинских песен было некому петь, поэтому я пыталась восполнить эту пустоту", — призналась артистка во время чата в "Главреде".

Несмотря на это, Билозир не берется осуждать тех наших артистов, которые активно выступают в Москве. На вопрос, не стоит ли забрать у таких артистов звания и посбавить их украинского гражданства, певица отвечает. "Они просто глубоко не чувствуют любви к своей земле и к своим людям. Есть люди глубокие и есть поверхностные. Поверхностные — как перекати-поле: куда ветер подует, там им и хорошо. Но это их выбор, и они с ним будут жить. За каждый поступок каждый человек отвечает сам. Должен ли быть искусство вне политики? Давайте говорить не об искусстве, а культуре. Культура - это уровень интеллекта, потому что есть, например, культура политики (мы почему-то об этом не говорим, а должны выбирать тех, кто квалифицированные, образованные, целеустремленные нравственные люди). Слово "культура" — это мораль. Культура есть везде: в политике, экономике, бизнесе. Поэтому я бы не выделяла из нее искусство как таковое. Ибо искусство, как таковое, развивает интеллект и мировоззрение как отдельного человека, так и целого народа. Это и является достоинством, как большой стержень , который мотивирует на высокие красивые поступки …",— заявила экс-министр.

Также яро Билозир поддерживает всех молодых исполнителей и уважает их труд. "У меня есть принцип: я поддерживаю всех украинских исполнителей, особенно молодых, которые создают украинский контент, которые творят украинскую музыку — будь-то этномузыка, или поп-музыка, или авангардная, классическая. Я просто знаю цену творчества этих людей. Для этого на любом пути, на любом этапе и месте моих возможностей я их поддерживала, поддерживаю и буду поддерживать", — сказала Билозир.

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