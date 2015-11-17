Фильм о Майдане покажут в шести городах Украины

В столичном кинотеатре "Жовтень" состоится украинская премьера документального фильма Наталии Бабинцевой "Музей "Революция", которую потом покажут в шести городах Украины.

Об этом сообщает портал КиноУкраина.

"Украинско-российская лента является первым системным киноисследованием визуальной культуры Майдана. Герои Наталии Бабинцевой — музейные кураторы, искусствоведы, художники, чьи роботы стали символами украинского протеста", — отмечается в сообщении.

В фильме снимались Александр Ройтбурд, Никита Безумный, Алексей Сай, Иван Семесюк ("Художественный Барбакан"), Алексей Манн ("Художественный Барбакан") Павел Клубникин ("Страйкплакат"), искусствовед Алиса Ложкина, поэт Артем Полежака, пианист Марьян Мицик.

"Музей" Революция " — это необычный взгляд на революцию глазами художников, работников музеев и кураторов, которые пытаются зафиксировать стремительное настоящего. Революция меняет социальный и политический ландшафт, но в первую очередь — реальный пейзаж. Центр одной из европейских столиц давно не выглядел так, как недавний Майдан Независимости. Он одновременно напоминал средневековый карнавал и футуристическую фантазию. "Это тотальная инсталляция", — так Майдан в фильме описывает художник Алексей Сай. Как и на карнавале, во время революции повседневные предметы меняют назначение. Между раскрашенных милицейских щитов и атрибутов сброшенной власти, они вдруг становятся музейными артефактами.

21-22 ноября по случаю второй годовщины начала мирного протеста на Майдане фильм покажут в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Львове и Житомире.

Напомним, фильм "Майдан" Лозницы получил главную награду кинофестиваля в Нюрнберге.

