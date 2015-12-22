Комикс "Джунгли в долине Муми-Троллей" появился на украинском

Издательство "Основы" совместно с 1+1 медиа представили комикс культового финского автора Туве Янссон "Джунгли в долине Муми-Троллей" о приключениях ее самых известных персонажей ― семью Муми-троллей.

Удивительный мир, в котором живут сказочные герои, автор придумала во время Второй мировой войны. Ее вымышленная реальность оказалась спасительной. С 1954 года, когда лондонская газета "Evening News" впервые опубликовала авторские комиксы Туве Янссон, их прочитало более 20 000 000 человек. В декабре в издательстве "Основы" комиксы впервые выйдут на украинском.

"Мумины уже более полувека развлекают детей по всему миру своими историями. Я рада, что и украинские дети путешествуют вместе с ними! Они учат быть добрыми, сердечными, уважать и различать уникальность и талант каждого. Это очень важная книга в процессе воспитания детей", ― рассказывает ведущая канала "1+1" Лидия Таран.

Комикс "Джунгли в долине Муми-Троллей" ― история о том, как к берегу прибило сундук с тропическим семенами. Муми-мама его высеяла, и долину Муми-Троллей заполонили густые тропические заросли. В дополнение Мара освободила из зоопарка экзотических зверей ― так перед Муми-Троллями появились сразу два насущных вопроса: во-первых, что делать с этим цирком и родственники ли им бегемоты?

Заказать книгу можно на сайте moomins.1plus1.ua.

Ранее 1+1 медиа и издательство "Основы" презентовали мировой бестселлер о истории успеха известных лидеров "Начни с почему" Саймона Синека.

Напомним, во Франции в свое время вышел комикс о жизни пророка Мухаммеда, которые были созданы авторами сатирического еженедельного журнала Charlie Hebdo, ранее печатавшего карикатуры на пророка.