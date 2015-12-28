Кольцо, принадлежавшее Жанне д'Арк, выставлено на торги

Кольцо XV века, предположительно принадлежавшее Жанне д'Арк выставлено на торги аукционного дома Timeline Auctions.

Об этом сообщает gordonua ссылаясь на сайт аукциона.

Принадлежность реликвии идентифицирована по записям допросов французской национальной героини. В манускриптах сохранилось дословное описание кольца самой Жанной: надпись Jhesus Maria, три выбитых креста.

Раритет помещен в дубовую шкатулку. К лоту прилагаются документы, удостоверяющие подлинность исторической вещи. После казни д'Арк кольцо перешло к ее современнику, английскому монарху Генриху VII.

Организаторы торгов установили первоначальную цену лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов, однако надеются выручить гораздо больше.

Напомним, работа известного украинского художника Ивана Марчука "Лунные цветы" ушла с молотка на аукционе за 7,5 тысяч долларов.