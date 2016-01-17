Украинская диаспора будет бойкотировать концерты Ани Лорак в США

Сегодня, 17 января, активисты украинской диаспоры собираются бойкотировать концерт певицы Ани Лорак в Чикаго.

Акция состоится возле North Shore Center for Performing Arts, сообщает cultprostir.

"Наш местный центр сторонников ВО "Свобода", который активно действует в рамках проекта "Евромайдан Чикаго", внимательно следит не только за событиями у нас дома, в Украине, но и адекватно реагирует на касающиеся нашего общества и Украины в целом события в Чикаго и Иллинойсе. Именно в этом контексте совершенно естественным является протест против откровенной украинофобки, ненавидящей украинскую государственность и культуру Каролины Куйок, известной под сценическим псевдонимом Ани Лорак. Ожидаем поддержку наших сторонников и в целом активных патриотов-националистов Чикаго и пригородов в борьбе с пропагандой "русского мира", особенно во время войны с оккупантом, когда ежедневно продолжают гибнуть наши лучшие и самые активные граждане", — пишет издание.

Достаточно активно готовят протест Украинцы Нью-Йорка, а в отношении других городов, к сожалению, нет надежной информации, частично из-за постоянных сообщение о якобы отмене, а также из-за различных провокаций", — рассказал Cultprostir Ростислав Грынькив, заместитель главы центра сторонников ВО "Свобода" в США.

Ани Лорак начала тур по США концертом в Нью-Йорке16 января. Певица также собирается выступить в Майами, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Напомним, мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглы не пустили в Россию на рождественские праздники