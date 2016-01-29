Казахи решили доказать Путину, что у них была государственность

В Казахстане выпустят сериал — аналог "Игры престолов".

Фильм называется "Казахское ханство", пишет Styler ссылаясь на Eurasianet.org.

Продюсер сериала признался, что снимать эту телеэпопею вдохновили слова Владимира Путина, которые он произнес на форуме "Селигер" в 2014 году.

"Помните, Путин говорил, что у казахов никогда не было государственности, а Назарбаев ее создал? Это сильно стимулировало нас снять такую вещь", — сказал Арсенов в интервью изданию.

Действие сериала происходит в середине XV века, когда зарождалась казахская государственность. "Казахское ханство" поможет молодому поколению осознать и понять историю своей страны. Об том рассказал режиссер фильма Рустем Абдрашов.

Сериал будет выпущен на казахском языке. Затем его дублируют на русский, английский, турецкий и китайский.

Премьера "Казахского ханства" запланирована на март 2016 года.

Ранее в СМИ писали, что в роли внучки Тамерлана в сериале снимется дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия.

Заметим, что сценарий "Казахского ханства" основан на романе "Заговоренный меч", который написал Ильяс Есенберлин. Сериал выпустят в честь празднования 550-летия казахской государственности.

Напомним, в американском сериале рассказали о противостоянии Украины с Россией.