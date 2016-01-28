Скандалом вокруг "Оскара" заинтересовался Барак Обама

В расовый скандал вокруг премии "Оскар" американской киноакадемии вмешался президент США Барак Обама.

Об этом пишет gordonua, ссылаясь на Voice of America.

Обама сказал американской киноакадемии, что предпочел бы, чтобы в номинациях были представлены представители всех рас.

Президент США заявил, что нужно рассказывать историю любого человека, ведь тогда развлекательная индустрия станет лучше, если каждый почувствует себя частью единой американской семьи.

Он также отметил, что скандал вокруг "Оскара" свидетельствует о более широкой проблеме американского общества, которая ставит вопрос, добилось ли оно того, чтобы у всех был свой шанс.

Ранее афроамериканские актеры объявили бойкот премии "Оскар" в связи с тем, что никто из национальных меньшинств не был номинирован на премию.

Напомним, новый скандал на "Оскаре" — киноакадемия игнорирует геев.