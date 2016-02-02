Майдан почтил Кузьму слезами и песнями: опубликованы фото

Вечером 2 февраля 2016 года, год спустя после гибели легендарного музыканта Андрея Кузьменко на Майдан Независимости в Киеве собрались сотни людей, чтобы почтить его память.

Люди несли цветы и лампадки, а также пели песни Кузьмы, пишет телеканал 24.

К акции в память о музыканте присоединился и Президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко в Twitter написал, что присоединяется ко всем украинцам, которые зажгли свечу памяти об Андрее Кузьменко, также известного как Кузьма Скрябин.

Приєднуюсь до всіх українців, які запалили свічку пам'яті про Андрія Кузьменка pic.twitter.com/Unlrrf0nyW — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 февраля 2016

"Вспомнить Кузьму на Майдан пришло больше людей, чем на большинство политических акций. Народ поет, вспоминает, плачет", — написал киевлянин Levko Stek в Twitter.

Майдан. Кузьма. Пісні. Просто, по-домашньому. Якість фото не дуже, але, мені здається, що загальний настрій передав.P.S. вибачте за лажове відео. Ніяк не навчусь нормально знімати.#kyiv, #кузьма, #скрябін Опубликовано Денисом Киркачем 2 февраля 2016 г.

Напомним, 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко Кузьма "Скрябин" разбился в аварии.

фото: 24tv.ua; facebook Денис Киркач